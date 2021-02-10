وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 16 وفاة و1855 إصابة جديدة بالكورونا، وتنفي وفاة أشخاص بعد تلقيهم اللقاح

نفت وزارة الصحة وفاة بعض الأشخاص بعد تلقيهم الجرعة الأولى من مطعوم كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن مطاعيم كورونا المستخدمة في الحملة الوطنية للمطعوم آمنة، ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تسبب الإصابة بمرض كورونا.

وأكدت الوزارة أن فعالية المطعوم تزداد وتصل إلى حدها المتوقع بعد أسابيع من الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن هناك احتمالا لإصابة متلقي مطعوم كورونا بهذا المرض في فترة الحضانة قبل تلقي المطعوم، أو بعد تلقي المطعوم بفترة قصيرة.

وأوضحت أن تلقي المطعوم لا يعفي أبدا من التزام إجراءات الوقاية والسلامة العامة المتمثلة بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين، داعية المواطنين إلى متابعة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا، وأخذها من مصادرها الرسمية عبر الموقع الإلكتروني https://corona.moh.gov.jo ومنصات التواصل الاجتماعي.

واهابت بالمواطنين الدخول إلى منصة التسجيل على الرابط https://vaccine.jo لتلقي لقاح كورونا ضمن خطوات بسيطة وسلسة لفعالية اللقاح ونجاعته.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 وفاة و1855 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4411 وفاة و340177 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1242 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و168 حالة في محافظة إربد، منها 31 حالة في الرمثا، و151 حالة في محافظة البلقاء، و72 حالة في محافظة الزرقاء، و56 حالة في محافظة الكرك، و39 حالة في محافظة المفرق، و28 حالة في محافظة العقبة، و24 حالة في محافظة معان، منها 5 حالات في البترا، و23 حالة في محافظة جرش، و21 حالة في محافظة الطفيلة، و16 حالة في محافظة عجلون، و15 حالة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 12560 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 98 حالة، فيما غادرت 54 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 549 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 439 بنسبة إشغال بلغت 11 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 135 بنسبة إشغال بلغت 15 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 53 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1058 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 323206 حالات.

وأضاف أن 29541 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4107189 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 28ر6 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.