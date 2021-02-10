افتراق اجرائي بين الحليفين.. "الجهاد" لن تشارك في انتخابات سقفها اتفاقيات أوسلو، بينما "حماس" جاهزة للانخراط فيها
أهم العناوين
جرينتش+2 11:02
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية على دستورية محاكمة ترامب، وارساله الى مزبلة التاريخ
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني