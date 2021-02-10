رئيس الوزراء يصل القاهرة مساء اليوم الاربعاء في زيارة عمل

القاهرة 10 شباط ( بترا )- وصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الأربعاء، في زيارة عمل يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين المصريين.

ويرافق الخصاونة في الزيارة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، والسفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، وأركان السفارة.

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