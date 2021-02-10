تعيين شخبوط وزير دولة للشؤون الخارجية.. وقرقاش على المعاش



أجرت الإمارات تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية، حيث تم تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة. وأنور قرقاش مستشار دبلوماسي لرئيس الدولة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، تغريدة على “تويتر” قال فيها، “أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة، ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة”.

وأضاف بن راشد في تغريدة أخرى “كما منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش.. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي.. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية.. سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدرا جهوده”.

وتابع بن راشد “تم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات.. الرحلة مستمرة.. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات.. والقادم سيبقى دائما أجمل في بلادي الإمارات..”.