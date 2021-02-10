وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 16 وفاة و1855 إصابة جديدة بالكورونا، وتنفي وفاة أشخاص بعد تلقيهم اللقاح
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السلطات السعودية تفرج عن الناشطة لجين الهذلول اليوم الاربعاء
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