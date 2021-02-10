ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلاتها الاعتيادية لثلاثة أيام

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء يوم الجمعة لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 7، وفي مرتفعات الشراة 19 – 5، وفي مناطق البادية 20 – 4، وفي مناطق السهول 20 – 7، وفي الاغوار الشمالية 25 – 10، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 26 – 13، وفي خليج العقبة 27 – 15 درجة مئوية.

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