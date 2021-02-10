افتراق اجرائي بين الحليفين.. "الجهاد" لن تشارك في انتخابات سقفها اتفاقيات أوسلو، بينما "حماس" جاهزة للانخراط فيها
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إطلاق خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيا للأردنيين في مصر وتركيا
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