إطلاق خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيا للأردنيين في مصر وتركيا

أطلقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، خدمة تقديم طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيا للأردنيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية لخدمة المواطنين بشكل أفضل وتيسير وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين المغتربين، وتأكيدا على حرص الوزارة على عملية التقييم والتطوير المستمر للخدمات المقدمة من خلال البعثات الدبلوماسية، واستكمالاً لما سبق أن تم تنفيذه بتمكين المغتربين في عدد من الدول من التقدم بطلبات إصدار وتجديد جوازات سفرهم إلكترونياً واستلامها من خلال البعثات الأردنية في كل من (الرياض، جده، أبوظبي، دبي، مسقط، المنامة، الدوحة، الكويت، واشنطن، لندن، اوتاوا، كانبيرا).

ومع الانتهاء من إطلاق خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيا للأردنيين في 14 بعثة دبلوماسية، يجري العمل حاليا على إطلاق هذه الخدمة من خلال البعثات الأردنية في كل من برلين، أثينا، موسكو، روما خلال الربع الأول من هذا العام، ومن خلال البعثات الأردنية في كل من بيروت، الجزائر، بوخاريست، باريس، مدريد، الخرطوم في الربع الثاني من هذا العام، على أن يتم إطلاق هذه الخدمة في كافة البعثات حال استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة.

وللاستفادة من هذه الخدمة، يرجى الدخول إلى الرابط الإلكتروني، أو من خلال الدخول للموقع الإلكتروني لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإذا كان لديك حساب يمكنك الدخول مباشرة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم تقديم الطلب.

وإذا كنت مستخدما جديدا يتعين عليك التسجيل (تسجيل حساب جديد) ومن ثم يتاح لك تقديم الطلب، ويمكن لرب الأسرة التقديم لكافة أفراد أسرته بعد التسجيل، وعند الانتهاء من تقديم الطلب تظهر عبارة “تم تقديم الطلب بنجاح”.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الحصول على رقم الطلب وحالته، للمتابعة من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه، ويتم استلام رساله نصية على الهاتف المحمول و/أو البريد الإلكتروني الخاص بمتلقي الخدمة لدى استكمال الموافقات اللازمة، ويقوم صاحب الطلب بعد ذلك بمراجعة السفارة لدفع الرسوم وإلغاء جواز السفر القديم واستلام الجواز الجديد، وللمزيد من الاستفسار يمكن التواصل مع السفارة المعنية.