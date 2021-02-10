إحباط محاولة تهريب ‫نصف مليون حبة مخدرة الى دولة مجاورة

أحبطت كوادر الأجهزة الأمنية والجمركية، تهريب نصف مليون حبة مخدرة أخفيت داخل مركبة شحن تمهيدا لتهريبها لدولة مجاورة، بحسب الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي في بيان اليوم الأربعاء، ‏إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية تابعوا في أحد المعابر الحدودية معلومات وردت إليهم حول قيام مجموعة أشخاص بمحاولة إدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة ‏مركبة شحن للأردن تمهيدا لتهريبها مرة اخرى لإحدى دول الجوار.

وأضاف أنه تم تحديد مركبة الشحن المشتبه بها وجرى ضبطها فور محاولة الدخول إلى الأراضي الأردنية وتفتيشها وعُثر على ‫نصف مليون حبة مخدرة أخفيت في مخابئ سرية في جسم المركبة أعدت لتلك الغاية، وبوشرت التحقيقات في القضية.