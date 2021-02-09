وفاة امرأة و4 إصابات بحادث تصادم في الأغوار الجنوبية

توفيت اليوم الثلاثاء، مواطنة أربعينية وأصيب 4 آخرون بحادث تصادم بين مركبتين في منطقة الزارة شمالي لواء الأغوار الجنوبية.

وقال مدير مستشفى الصافي الحكومي الدكتور عواد الخليفات لوكالة (بترا)، إن السيدة وصلت الى المستشفى متوفاة، وان حالة الاصابات الاربعة متوسطة.

وأشار الى أن كوادر المستشفى تعاملت مع المصابين بالسرعة الممكنة، وصولا إلى أعلى درجات السلامة لهم.

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