وزارة الخارجية: مقتل مواطن أردني في الولايات المتحدة

قتل مواطن أردني يحمل الجنسية الاميركية ، اثر تعرضه لإطلاق نار في الولايات المتحدة الاميركية يوم السبت الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان ليلة امس الثلاثاء ان حادث اطلاق النار وقع في مدينة دينفر بولاية كولورادو الامريكية، التي يقطن بها المواطن الاردني، ما أدى إلى وفاته.

وقالت انها على تواصل مع ذويه في المملكة، وان السفارة الاردنية في واشنطن على تواصل ايضا مع السلطات المحلية للوقوف على حيثيات الحادث، وتقديم المساعدات الممكنة لذويه.

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