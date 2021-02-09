تحول امريكي ملحوظ.. ادارة بايدن تمتنع عن تأييد اعتراف عصابة ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة
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جرينتش+2 12:32
نقابة الاطباء تنعي طبيبا جديدا توفي بالكورونا اليوم
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