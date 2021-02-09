نقابة الاطباء تنعي طبيبا جديدا توفي بالكورونا اليوم

نعت نقابة الأطباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدربه سليمان وراد الجرايدة، الذي توفي في الحرب مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فسبوك:” نقابة الاطباء الاردنية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الزميل الدكتور عبدربه سليمان وراد الجرايدة والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب”.

وأضافت :” تتقدم النقابة من ذويه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعده حسن العزاء”.

بوفاة هذا الدكتور ارتفع عدد الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا إلى32.. رحمهم الله.