وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 10 وفيات و1483 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 338322
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بسبب شقة.. الشرطة تتدخل لفض مشاجرة بين نجلي عماد حمدي
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