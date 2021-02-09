البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة بشان الانتخابات

اعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة انتهاء جلسات الحوار الوطنيالتي استمرت ليومين، لبحث عدة ملفات على رأسها ملف الانتخابات.

وفق البيان الختامي، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

– عقد إجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

– الإلتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسة، ما التأكيد على إدرائها في القدس والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد بإحترام وقبول نتائجها.

– تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر الرئيس مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهامها.

– تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

– إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

– ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

– ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.

– التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجعزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

– التوصية للرئيس بالنظر في تعديل النقاط التالية في قانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح.

– رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

– اتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.