اجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغداً

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 7-8 درجات مئوية ، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ليلاً، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 6، وفي مرتفعات الشراة 19 – 4، وفي مناطق البادية 22 – 4، وفي مناطق السهول 21 – 7، وفي الاغوار الشمالية 25 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 12، وفي البحر الميت 24 – 11، وفي خليج العقبة 26 – 13 درجة مئوية.