تحول امريكي ملحوظ.. ادارة بايدن تمتنع عن تأييد اعتراف عصابة ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة
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اجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغداً
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