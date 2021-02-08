55 محاميا يؤدون القسم القانوني أمام وزير العدل

أدى 55 محاميا، اليوم الاثنين، القسم القانوني أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين مازن ارشيدات.

ورحب التلهوني بالمحامين، مثمنا دور مهنة المحاماة في اظهار الحقائق لتحقيق العدالة، متمنيا لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية. يشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور نقيب المحامين.

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