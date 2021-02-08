وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 6 وفيات و1685 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 336839

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 وفيات و1685 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4385 وفاة و336839 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1170 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و163 حالة في محافظة إربد، منها 21 حالة في الرمثا، و101 حالة في محافظة البلقاء، و60 حالة في محافظة الزرقاء، و35 حالة في محافظة العقبة، و30 حالة في محافظة المفرق، و30 حالة في محافظة عجلون، و28 حالة في محافظة جرش، و26 حالة في محافظة الكرك، و23 حالة في محافظة مأدبا، و12 حالة في محافظة معان، منها 7 حالات في البترا، و7 حالات في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 11176 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 91 حالة، فيما غادرت 50 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 510 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 430 بنسبة إشغال بلغت 11 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 117 بنسبة إشغال بلغت 13 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 50 جهازا ًبنسبة إشغال بلغت 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 943 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 321278 حالة.

وأضاف أن 26723 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4052794 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 31ر6 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.