اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية الى القاهرة تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم حول الانتخابات العامة
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جرينتش+2 12:59
ماثلاً في قفص الاتهام.. نتنياهو يرد اليوم الاثنين على لوائح التهم الموجهة اليه بالفساد، ثم يغادر قاعة المحكمة
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