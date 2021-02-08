اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية الى القاهرة تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم حول الانتخابات العامة
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جرينتش+2 12:59
عناصر الامن الموالية للغنوشي تعتدي على المحامي عبد الناصر العويني،صاحب العبارة الشهيرة: “بن علي هرب”/ فيديو
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