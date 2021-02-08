القبض على تاجر مخدرات خطير بحقه 21 طلباً في الرمثا

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على أحد تجار ومهربي المواد المخدرة، ومصنف بالخطير، بحقه 21 طلباً بمداهمة في لواء الرمثا، وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزته.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان، اليوم الاثنين، ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات، وبعد تتبع ورصد احد تجار ومهربي المواد المخدرة والمصنف بالخطير وبحقه 21 طلباً امنياً، تم تحديد مكان وجوده ومداهمته باسناد من الفريق الخاص التابع للادارة، حيث أُلقي القبض عليه وشخص آخر كان برفقته.

واضاف انه بتفتيش موقع المداهمة جرى ضبط 8 كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 1 كغم من مادة الحشيش الصناعي المخدرة (الجوكر) وكمية من مادة الكريستال المخدرة اضافة الى عملات نقدية مزيفة وبوشرت التحقيقات.

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