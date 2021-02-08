“الخدمة المدنية” ينشر الكشف التنافسي التجريبي لملء الشواغر الحكومية/ رابط

أعلن ديوان الخدمة المدنية الاثنين، الكشف التنافسي التجريبي لعام 2021.

وسيتم نشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2021 على موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo، لغاية نهاية يوم الاحد الموافق 14 شباط الجاري، وذلك تمهيدا لاصدار الكشف التنافسي الاساسي الذي سيتم اعتماده لملء شواغر الاجهزة الحكومية للعام الحالي، عملا بأحكام المادة 8 من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها.

من جهته، دعا رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، المتقدمين بطلبات التوظيف الى الاطلاع على بياناتهم المدرجة على الكشف التجريبي وتدقيقها ومراجعتها، وهي “رقم الهاتف الخلوي، ومكان الاقامة، والتخصص، المؤهل العلمي، ومعدل المؤهل العلمي والثانوية العامة، وسنة التخرج، وسنة تقديم الطلب” وإرسال ملاحظاتهم ان وجدت من خلال رابط الملاحظات المدرج على شاشة الاستعلام عن الترتيب التنافسي من خلال الموقع الالكتروني للديوان.

وأشار الناصر الى ان هناك لجنة فنية متخصصة ستقوم بدراسة الملاحظات وعكسها على الكشف التنافسي الاساسي ان تطلب الامر، مبينا ان صاحب طلب التوظيف شريك اساسي في عملية تدقيق البيانات، وان اتاحة الكشف التنافسي لطالبي التوظيف قبل اعتماده بشكل نهائي يمثل ترجمة فعلية لمبادئ الشفافية والدقة التي تقوم عليها اجراءات الديوان جميعها.

وأوضح انه وعلى ضوء تداعيات جائحة كورونا وتفعيل قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بايقاف وإرجاء التعيينات خلال فترة سريان الكشف السابق لعام 2020، وموافقة المجلس على تمديد المدد المحددة سواء بالنسبة لعمر المتقدم او لفاعلية الامتحان التنافسي، بحيث يتم تمديد الفترات المقرة بموجب تعليمات الاختيار والتعيين لفاعلية الامتحان وشرط العمر لفترة اضافية واستثنائية تمتد حتى نهاية فترة سريان الكشف التنافسي لعام 2021.

ودعا المتقدمين الذين غيروا مكان اقاماتهم الى تزويد الديوان من خلال الخدمات الالكترونية المدرجة على موقع الديوان/ خدمة نقل الاقامة بالوثائق التي تثبت مكان اقامتهم الجديدة.

وفيما يتعلق ببيانات طلب التوظيف المتعلقة بخيار قبول المتقدم العمل خارج المحافظة سواء على مستوى الاقليم او المملكة، اوضح الناصر ان على المتقدمين تعديل هذه البيانات خلال فترة عرض الكشف التجريبي، حيث ان التعليمات المعمول بها تعتمد هذا الخيار لمدة 3 كشوفات سنوية في حال تم ترشيح المتقدم لامتحان تنافسي او مقابلة شخصية ولا يجوز تعديلها خلال هذه الفترة، في حين يمكن للمتقدمين الذين لم يرشحوا لامتحانات تنافسية او مقابلات شخصية تعديل هذا الخيار خلال فترة عرض الكشف التجريبي.