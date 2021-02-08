الخارجية الفلسطينية تنفي علاقتها بما يحدث على جسر الملك حسين

نفت وزارة الخارجية في حكومة رام الله، صباح يوم الاثنين، أن يكون لها علاقة بما يحدث على معبر الكرامة (جسر الملك حسين) بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الخارجية، أنه ليس لها أية علاقة بما حدث على الجسر هذا اليوم، وليس لها أية علاقة بأية ترتيبات بخصوص الآلية والأعداد، ولا تتحمل أية مسؤولية ازاء ذلك.

وكان منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن صباح يوم الاثنين، عن استمرار اغلاق معبر “الكرامة” بالضفة الغربية.

وأكد في بيان: أننا “نحيطكم علمًا أن معبر “الكرامة”، سيبقى مغلقًا حتى التاريخ الموافق 2021/2/20.

وأشار، إلى أنّه سيُسمح بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم في بالضفة الغربية والقدس، وبمغادرة الأجانب إلى خارج البلاد عن طريق المعبر.

وتابع، أنّه لن يُسمح بدخول الأجانب إلا في الحالات الاستثنائية، وستستمر المصادقة على عبور الحالات الإنسانية الاستثنائية بشكل فردي.