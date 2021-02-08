اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية الى القاهرة تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم حول الانتخابات العامة
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جرينتش+2 03:25
الخارجية الفلسطينية تنفي علاقتها بما يحدث على جسر الملك حسين
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