وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 6 وفيات و1685 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 336839
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التربية: 60.3 بالمئة نسبة حضور الطلبة للمدارس اليوم الاثنين
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