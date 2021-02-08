اعتزال حارس المنتخب الوطني عامر شفيع

أعلن حارس المنتخب الوطني لكرة القدم، عامر شفيع، اليوم الاثنين، اعتزاله رسميا، بعد 25 عاما دافع خلالها عن عدة أندية محلية وخارجية إلى جانب منتخب “النشامى”.

وقال شفيع قائد المنتخب الوطني، في فيديو نشره على صفحته الموثقة في موقع فيسبوك: “أتحدث إليكم عن أصعب قرار اتخذته في حياتي الذي جاء بعد تفكير طويل واستشارة كافة المقربين إلي. اليوم أعلن لكم وبشكل رسمي انتهاء مسيرتي التي امتدت لأكثر من 25 عاما في ملاعب كرة القدم”.

وأضاف شفيع البالغ من العمر (39 عاما)، أن قرار اعتزاله اللعب جاء “بعد أن شعر بصعوبة الاستمرار في ذات المستوى والجاهزية التي حافظت عليها التي دافعت فيها عن قميص النشامى قررت أن أترك مكاني وأنا في قمة عطائي لأبقى عند حسن ظنكم دائما”.