ارتفاع درجات الحرارة في اغلب المناطق لثلاثة ايام.. اين سعد الذابح؟

تكون درجات الحرارة اليوم الإثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الاجواء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء باردة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 18 – 5، وفي مناطق البادية 21 – 8، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الاغوار الشمالية 25 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 15، وفي البحر الميت 25 – 16، وفي خليج العقبة 27 – 15 درجة مئوية

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