اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية الى القاهرة تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم حول الانتخابات العامة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:59
ارتفاع درجات الحرارة في اغلب المناطق لثلاثة ايام.. اين سعد الذابح؟
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني