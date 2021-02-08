أنتوني فاوتشي.. أهم طبيب أمريكي يمتدح لقاح “سبوتنيك V” الروسي

علق رئيس المعهد الوطني الأمريكي لأمراض الحساسية والمعدية، أنتوني فاوتشي، عن اللقاح الروسي “سبوتنيك v” ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء تعليق الخبير الأمريكي فاوتشي خلال مقابلة خاصة مع شبكة JAMA قال فيها: “إذا كان لدى روسيا أو الصين لقاحات موثوقة، فيمكنهما توفيرها لأنفسهم ولبعض البلدان الأخرى! هذا هو الطريق إلى الحماية الشاملة للبشرية جمعاء!”.

وأكد فاوتشي أن قضية اللقاحات ضد فيروس كورونا تحولت إلى سباق يتمنى فيه الجميع الفوز، سواء كانت روسيا أو الصين أو غيرها.

ونشرت مجلة “ذي لانسيت” الطبية العالمية، تقريرها الثاني حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك V”، مؤكدة أنه فعال بنسبة 91.6%.

وقالت الصحيفة أن “سبوتنيك V” آمن بدرجة عالية وفعال، ويوفر الحماية الكاملة ضد حالات جميع COVID-19 الحادة، واستغرق أشهر لعلماء المناعة الروس مع المتطوعين الذي وصل عددهم إلى 19866 لإكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي أكدت فعاليتها بنسبة 91.6%.

والنتيجة المهمة الأخرى تتلخص في التجانس المناعي للقاح الروسي، فقد قام المتطوعون، الذين تلقوا اللقاح، بتطوير أجسام مضادة ضد فيروس كورونا بنسبة تتراوح بين 1.3 إلى 1.5 مرة أكبر مقارنة بأولئك الذين تعافوا من “كوفيد-19”.