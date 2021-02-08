وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 6 وفيات و1685 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 336839
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أحزاب اليمين الاسرائيلي تتسابق لكسب أصوات عرب 48 بانتخابات الكنيست بعدما انشقت الكتلة الاخوانية عن القائمة المشتركة
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