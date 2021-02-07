3 وفيات و5 اصابات بحادث تصادم في الموقر بمحافظة العاصمة

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، إثر حادث تصادم في منطقة الموقر بمحافظة العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الاحد، ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان، تعاملت صباح اليوم، مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة الموقر، نتج عنه وفاة ثلاثة اشخاص، وإصابة خمسة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

واضاف ان فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم، وإخلاء الوفيات إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية ومستشفى التوتنجي، وحالة المصابين العامة متوسطة.

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