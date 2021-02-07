وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 10 وفيات و1299 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 335154

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و1299 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4379 وفاة و335154 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 833 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 137 حالة في محافظة البلقاء، 115 حالة في محافظة إربد، منها 3 حالات في الرمثا، 43 حالة في محافظة المفرق، 37 حالة في محافظة العقبة، 28 حالة في محافظة الكرك، 24 حالة في محافظة عجلون، 23 حالة في محافظة الطفيلة، 20 حالة في محافظة الزرقاء، 16 حالة في محافظة مأدبا، 16 حالة في محافظة جرش، 7 حالات في محافظة معان، منها 3 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 10440 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 78 حالة، فيما غادرت 68 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات بلغ 475 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 424 بنسبة إشغال بلغت 11 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 124 بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 54 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 845 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 320335 حالة.

وأضاف أن 21142 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4026071 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 14ر6 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.