رغم تغيير هيئة الجولاني.. وزارة الدفاع الروسية ترصد 23 هجوما لعناصره في"جبهة النصرة" على مناطق في إدلب وحلب وحماة
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جرينتش+2 11:48
هكذا اطاحت حراكات “الربيع العربي” بمجلس التعاون الخليجي، رغم ان معظم شعوبه لم تتحرك
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