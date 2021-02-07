وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 10 وفيات و1299 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 335154
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مجلس النواب يرفع 18 توصية للتعامل مع جائحة كورونا
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