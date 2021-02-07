قناة 12 العبرية تكشف دور نساء "الموساد" في اغتيال قادة فلسطينيين، وتطبيع العلاقات مع حكام البحرين والامارات
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عبيدات: 102 مليون دينار كلفة تجهيزات كورونا الطبية في الأردن
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