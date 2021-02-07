رغم تغيير هيئة الجولاني.. وزارة الدفاع الروسية ترصد 23 هجوما لعناصره في"جبهة النصرة" على مناطق في إدلب وحلب وحماة
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جرينتش+2 11:47
طلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى والثاني عشر “التوجيهي” يعودون بدءا من اليوم الاحد الى مدارسهم
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