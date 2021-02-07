دريد لحام: مستقبلي ورائي، وهذا سبب رفضي 5 أعمال فنية/ فيديو

انتقد الفنان السوري، دريد لحام، مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هذا هو سبب ابتعاده عن الإدلاء بأي تصاريح من خلالها.

وشبه لحام “السوشيال ميديا” بـ”السيارة”، مبينا أنه “تم اختراعها لكي تساعدنا على الوصول إلى أهدافنا، ولكنها في الوقت نفسه قد تتسبب في دهس أحدهم “.

ولفت إلى أن غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستخدموها بغرض الشر والسلبية، مشيرا إلى أن الأذية دائما مغرية للناس ويتابعونها ويصدقونها دون التحري وراء صحة الخبر المنشور.

يشار إلى أنه طالت دريد لحام شائعة وفاته العام الماضي، والتي نفتها نقابة الفنانين السوريين في دمشق.

وأكد دريد لحام أن مستقبله أصبح ورائه وليس أمامه، وهو ما يجعله يحافظ على التراث الموجود الذي حققه خلال مسيرته الفنية، وكان سببا في رفضه 5 أعمال فنية لشعوره أنها ستنتقص من تراثه الفني.

وعن سر اعتذاره عن مسلسل “الكندوش”، أوضح دريد لحام أن الدور كان عاديا ولا يحمل إضافة إلى مسيرته الفنية.

وآخر الأعمال الفنية التي عرضت لدريد لحام مسلسل “شارع شيكاغو”، من بطولة الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، وأثار ضجة بسبب بعض مشاهده.