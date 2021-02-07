توقيف مشرفتين في مركز إيواء إثر نشر فيديو يظهر حالات تعنيف

أصدرت المدعية العامة لمحكمة عمّان عهود المجالي قرارا، اليوم الأحد، يقضي بتوقيف مشرفتين تعملان في أحد المراكز الإيوائية على خلفية نشر فيديو قبل أيام يظُهر حالات تعنيف لمنتفعة من ذوي الإعاقة في دار إيواء في عمّان .

وفي السياق، جرى اعتبار مالك المركز ومشرفتين مشتكى عليهم بجرم مخالفة المادة 30/أ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وبدلالة المادة 48/أ/1 من ذات القانون.

وجرى إسناد جرمي الإيذاء وخرق حرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى تحويل جزء من ملف القضية التحقيقية إلى محكمة الجنايات الكبرى بتهمة هتك العرض.

وتداولت منصات إلكترونية الأسبوع الماضي، فيديو يظُهر عددا من الانتهاكات بحق منتفعين من ذوي إعاقة في أحد دور الإيواء، وتقدّم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ببلاغ إلى النائب العام فور رفضه لعدد من الانتهاكات على إثر زياراته التفتيشية للمراكز الإيوائية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.