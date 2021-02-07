تكريم رجل أمن ساعد امرأة مسنة تقطعت بها السبل

كرّم مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم ، العريف محمد حسين صباح من مرتب الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، وذلك لتقديمه المساعدة لامرأة مسنة في مدينة العقبة، وتأمين ايصالها لمنزلها بعد ان تقطعت بها السبل اثناء قيامه بوظيفته الرسمية .

وأشاد مدير الأمن العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن العام وفي مختلف الادارات والوحدات الشرطية والتي تصب دوماً في حماية الارواح والممتلكات وتقديم الخدمة الامنية والانسانية وتلبية اي نداء يُطلبون لأجله وفق اعلى درجات التميز في الاداء.

واشار الى ان هذا التكريم هو لجميع رجال الامن العام الذين لم يتوانوا يوماً عن اداء واجباتهم والانطلاق لواجبات انسانية ضاربين اروع صور البذل والاخلاص وانتهاج اساليب امنية اكثر شمولية ، كما أرادهم ويوجههم دوماً جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحة.

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