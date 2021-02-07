اطلبوا عادل امام ولو عبر فنانة في الصين/ فيديو مدهش

احتل الفنان المصري، عادل إمام، محرك البحث الشهير “غوغل” خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول رودا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو قصير لفتاة صينية تحاول تجسيد دور الفنان المصري في مسرحية شاهد مشافش حاجة.

وقلدت الفتاة الصينية التي تدعى آسيا، الفنان عادل إمام ومشهده الشهير في مسرحية “شاهد ما شافش حاجة” في المحكمة، وظهرت الفتاة في الفيديو ترتدي ملابس مشابهة للملابس التي ارتداها الزعيم، وقلدت حركات وجهه وطريقة كلامه.

وقالت آسيا، إنها سعيدة ويشرفها تقليد مشهد من مسرحية كلاسيكة للفنان عادل إمام، موضحة أنها قد عرفت عادل إمام عن طريق أحد أصدقائها، وحينما تعثرت في فهم جمله بادر صديقها بمحاولته لتقليده وتسهيل اللهجة المصرية، ومن هنا بدأت تعشق تلك الطريقة التي يتميز بها الزعيم دونًا عن باقي نجوم الكوميديا.