أجواء مشمسة وربيعية “قبل فصل الربيع” بأغلب المناطق لثلاثة أيام

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة ومشمسة، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء باردة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة ومشمسة، ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 6، وفي مرتفعات الشراة 12 – 5، وفي مناطق البادية 19 – 7، وفي مناطق السهول 18 – 9، وفي الاغوار الشمالية 23 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 15، وفي البحر الميت 23 – 14، وفي خليج العقبة 23 – 15 درجة مئوية.

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