وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 7 وفيات و865 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 333855
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جرينتش+2 07:59
وزارة النقل تحول شركة زورت شهادات فحص كورونا للنائب العام
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