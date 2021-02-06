وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 7 وفيات و865 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 333855

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 وفيات و865 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4369 وفاة و333855 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 555 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و118 حالة في محافظة إربد، منها 6 حالات في الرمثا، و93 حالة في محافظة البلقاء، و48 حالة في محافظة المفرق، و25 حالة في محافظة الزرقاء، و15 حالة في محافظة عجلون، و4 حالات في محافظة الكرك، و4 حالات في محافظة جرش، وحالتين في محافظة مأدبا، وحالة واحدة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 9996 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 90 حالة، فيما غادرت 22 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 477 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 371 بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 109 بنسبة إشغال بلغت 12 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 48 جهازا بنسبة إشغال 5 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 934 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 319490 حالة.

وأضاف أن 20703 فحوصات مخبريّة أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4004929 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 18ر4 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.