في ضربة للسعودية وبشارة لايران.. واشنطن تتجه رسمياً لإنهاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. والأمم المتحدة ترحب
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جرينتش+2 04:23
نتنياهو يرفض شرطاً يتعلق بإبداء حسن النوايا بشأن الملف الفلسطيني طرحه السيسي لتقبل زيارته للقاهرة
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