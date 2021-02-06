طقس بارد وغائم اليوم وضبابي ليلاً، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تكون الأجواء اليوم السبت باردة وغائمة جزئياً، خلال ساعات الصباح الباكر، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة بأنحاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتكون الأجواء أشد برودة وضبابية ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في مناطق عدة، وخصوصا فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية.

وبحسب تقرير الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة، ومشمسة، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ يوم الإثنين، ارتفاع قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية معتدلة االسرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 6، وفي مرتفعات الشراة 10 – 5، وفي مناطق البادية 17 – 7، وفي مناطق السهول 16 – 9، وفي الاغوار الشمالية 22 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 14، وفي البحر الميت وخليج العقبة 22 – 14 درجة مئوية.

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