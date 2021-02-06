شبكة الجزيرة الإعلامية: الإفراج عن الزميل محمود حسين لحظة حق

أفرج اليوم عن صحفي الجزيرة محمود حسين، بعد احتجازه تعسفيا من قبل السلطات المصرية منذ أكثر من 1500 يوم، بلا تهمة ومن دون محاكمة.

إن شبكة الجزيرة إذ ترحب وتسعد بالإفراج عن الزميل محمود، فإنها ترى أنه لا يجوز أن يتعرض أي صحفي لما تعرض له من معاناة خلال السنوات الأربع الماضية، فقد سلبت حريته واعتقل تعسفياً بلا جرم سوى أنه سعى إلى نقل الخبر بمهنية وموضوعية.

إن الجزيرة اليوم تبتهج لأن الزميل محمود عاد أخيراً إلى عائلته وأبنائه، وأسرة الجزيرة وزملاؤه يأملون أن يتمكن سريعاً من تجاوز آثار هذه المحنة، وأن يبدأ فصلاً جديداً في مسيرته المهنية المتميزة.

وتذكر شبكة الجزيرة الإعلامية بأنه خلال فترة اعتقاله التعسفي أصبح محمود حسين رمزًا لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. وفي يوم حرية زميلنا محمود ننشد الحرية لجميع الصحفيين القابعين ظلما وراء القضبان في كل مكان. ونشيد بما عبرت عنه منظمات حقوقية دولية وهيئات إعلامية عالمية من تنديد باعتقاله التعسفي طوال هذه الفترة، وتشكر شبكة الجزيرة كل المنظمات والهيئات وكل أصوات الحق التي نادت بحرية محمود حسين وحرية الصحافة.

الصحافة ليست جريمة

د. مصطفى سواق

المدير العام بالوكالة