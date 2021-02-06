وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 7 وفيات و865 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 333855
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سجن عزت العلايلي عقب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر بالإسكندرية
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