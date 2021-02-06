بعد وفاة مريض .. عبيدات يتعهد بمحاسبة المقصرين بمستشفى الأمير الحسين

أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن الوزارة ستعمل على محاسبة أي مقصر في حال ثبوت تقصير من قبل كوادر مستشفى الأمير الحسين الحكومي في البقعة، بوفاة شخص، الأمر الذي دفع ذويه إلى الاعتداء على المستشفى ومحتوياته.

وأوضح عبيدات في تصريحات صحفية، أنه في مثل تلك الحالات يتم المباشرة بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على حيثيات ما جرى، وعلى ضوئه يتم اتخاذ المقتضيات اللازمة.

وكان العشرات من ذوي أقارب شخص توفي داخل المستشفى امس الجمعة، قد أقدموا على تحطيم بعض محتويات المستشفى، متهمين الكادر الطبي بارتكاب خطأ أدى لوفاة الشاب.