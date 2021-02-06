في ضربة للسعودية وبشارة لايران.. واشنطن تتجه رسمياً لإنهاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. والأمم المتحدة ترحب
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جرينتش+2 12:18
الحركة الإسلامية (الاخوانية) تلتحق بنتنياهو وتشتت اصوات عرب ٤٨ بانتخابات الكنيست المقبلة
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