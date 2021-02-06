التربية: كشوف الناجحين بتكميلية التوجيهي في المديريات الاثنين

قال مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم بالوكالة الدكتور محمد كنانة، ان كشوف العلامات للناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي 2020، ستتوفر في جميع مديريات التربية في المملكة، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ودعا الدكتور كنانة الطلبة الراغبين بالحصول على كشوفاتهم لمراجعة قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم في منطقتهم للحصول عليها.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعلنت الخميس الماضي نتائج الامتحان التكميلي 2020، للطلبة الذين تقدموا لاستكمال متطبات النجاح او رفع المعدل، بمشاركة 95539 طالبا وطالبة، حضر منهم لجلساته 89383 مشتركا ومشتركة.

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