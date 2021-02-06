الامن العام يعثر على جثة آخر المفقودين في سيول منطقة الرويشد

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه تم العثور على جثة المفقود الاخير ممن حاصرتهم السيول في منطقة الرويشد، مشيرا إلى ان 15 فريقاً للبحث والانقاذ ساندتها مجموعات من القوات المسلحة وباشراف من محافظ المفرق أنهت عمليات البحث والتمشيط في المنطقة.

وكانت فرق البحث والانقاذ قد عثرت امس على جثث ثلاثة مفقودين، من بينهم جثة شخص حاول انقاذ المحاصرين.

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