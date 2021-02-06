اعلان القوائم النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للدارسين في الجامعات والكليات الرسمية/ رابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، القوائم النهائية لأسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط والمنفذة للعام الجامعي الحالي.

وبلغ عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب التعليمات وفقا للوزارة 63241 طالبا وطالبة، جرى ترشيح 50517 طالبا وطالبة منهم بنسبة 80 بالمئة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض لهذا العام، وتوزع المرشحون للاستفادة بين 46936 طالبا وطالبة لمرحلة البكالوريوس، و3581 طالبا وطالبة لمرحلة الدبلوم. ويأتي هذا الإعلان -بحسب الوزارة- بعد دراسة ومعالجة جميع الاعتراضات الإلكترونية المقدمة من الطلبة بعناية واهتمام شديدين.

وبلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا باعتراضات 16615 طالبا وطالبة، في حين كان عدد الطلبة الذين تقدموا باعتراضات حقيقية معززة بوثائق رسمية استدعت التعديل على بيانات الطالب ما انعكس على نقاطه المحتسبة 5458 طالبا وطالبة، ويمكن للطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج النهائية من خلال الرابط www.dsamohe.gov.jo . ودعت الوزارة جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من القروض، أو المنح الكاملة بجميع أنواعها اعتبارا من صباح يوم السبت المقبلاستكمال الكفالات العدلية، وسندات التعهد المطلوبة منهم وطباعتها من صفحة النتائج النهائية/ الوثائق المطلوبة وتوقيعها من المستشار الثقافي في جامعته، ثم الدخول إلى الرابط الخاص بالخدمات المحوسبة لوزارة العدل http://services.moj.gov.jo/signin وتسجيل طلب كفالة وعدم التوجه إلى كاتب العدل إلا بعد استلام رسالة بقبول الطلب ثم تسليم الكفالة والاتفاقيات إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.

كما دعت الوزارة الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها، إلى طباعة سندات التعهد وتوقيعها وإعادة تحميلها إلكترونيا من خلال برمجية إعلان النتائج دون الحاجة إلى مراجعة مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطلبة.

وبينت الوزارة أن آخر موعد لتسليم هذه الكفالات العدلية والاتفاقيات وسندات التعهد وجميع الوثائق المطلوبة من الطالب (قرض أو منحة كاملة) سيكون مع نهاية دوام يوم الأحد الموافق 14 آذار 2021، وكل من لم يستكمل إجراءات المنحة أو القرض في الوقت المحدد يعد مستنكفا ويفقد حقه في الترشيح.

وأوضحت الوزارة أنه، وحرصا منها على تطبيق أعلى معايير الشفافية، فيمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، ونقاطه المحتسبة إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب.

وأطلقت الوزارة منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية الترشيح للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2020/2021، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من صباح يوم غد الأحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء.

ويمكن للطلبة الدخول لهذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها وستجري إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، ولا يوجد أي ضرورة لمراجعة الوزارة، داعية جميع الطلبة وذويهم إلى الالتزام بذلك، ويمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للاطلاع على جميع الإعلانات التي تنشرها تباعا.

ويمكن الدخول إلى هذه المنصة من خلال الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/Enquiry.

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