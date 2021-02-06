اعلان القوائم النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للدارسين في الجامعات والكليات الرسمية/ رابط

وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 7 وفيات و865 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 333855
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