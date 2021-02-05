وفاة شخص خلال البحث عن 3 مفقودين جرفتهم السيول في الرويشد

أعلن محافظ المفرق ياسر العدوان، اليوم الجمعة، عن وفاة شخص حاول البحث عن 3 مفقودين جرفتهم السيول في الرويشد.

وأضاف العدوان لقناة “المملكة”، أنه “قام اثنان من أشقاء أحد المفقودين بمحاولة البحث عن شقيقهم ضمن المفقودين الثلاثة، ما أدى إلى وفاة أحدهم”.

وتابع: “الضباب أعاق عملية البحث الجوي عن 3 أشخاص جرفتهم السيول في الرويشد”، مشيراً إلى أستئناف البحث الجوي عن المفقودين فور تحسن الحالة الجوية”.

وقال العدوان ان منطقة الحدلات هي منطقة حدودية ولا يوجد بها اتصالات ولا طرق، ولذلك من الصعب الدخول إليها بالمركبات حيث تم طلب الإسناد الجوي .

وكشف مصدر أمني عن وصول تعزيزات من الدفاع المدني وقوات البادية تقوم بعمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين الثلاثة في الرويشد.

وقال رئيس بلدية الرويشد محمد عايد الغياث فجر الجمعة، إن مياه السيول جرفت 3 أشخاص مع مركبتهم باتجاه سد الحدلات في منطقة برقع.

وأضاف الغياث أنه لم يتم العثور على الأشخاص ولم تصل آليات الدفاع المدني إلى الموقع لصعوبة الطريق.