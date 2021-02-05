السنوار يُهدد الكيان الاسرائيلي: إذا حاولتم التدخل في عمليتنا الانتخابية فسنربك حساباتكم ونخرب عمليتكم الانتخابية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 05:48
نادي الأسير يدين تصريحات عضو الكنيست منصور عباس (حليف نتنياهو) التي وصف فيها الاسرى الفلسطينيين بـ “المخربين”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني